Источник сообщил о новых жертвах паводка в Иркутской области

Фото: Анна Москвитина/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - При наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Обнаружены тела семи человек, продолжаются поиски еще девяти", - сказал он.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

По данным собеседника агентства, госпитализированы 153 человека, включая 35 детей.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Отмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и Ока. По данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 тыс. 296 домов, в которых проживает 9 тыс. 809 человек, в том числе Тайшет, где затоплено более 800 домов и федеральная трасса Р-255 "Сибирь".

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.