Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный"

Рейтинговое агентство сослалось на собственные деловые соображения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк"). Оно сослалось на собственные деловые соображения.

На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка "Восточный" находились на уровне "Caa1/Not Prime". Долгосрочный и краткосрочный рейтинги риска контрагента (CRR) находились на уровне "B3/Not Prime", долгосрочная и краткосрочная оценки рисков контрагента (CRA) - на уровне "B3 (cr)/Not Prime (cr)", базовая оценка кредитоспособности (BCA) - "caa1", скорректированная BCA - "caa1".

Банк "Восточный" по итогам первого квартала 2018 года занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

В банке продолжается конфликт акционеров. В январе 2017 года "Восточный" присоединил Юниаструм, на 100% принадлежавший Артему Аветисяну. В объединенном банке Аветисян получил 32%, фонды Baring Vostok – 44,5%. До 18 июня 2019 года инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролировали 51,62% банка "Восточный" через Evison Holdings. Бывшим собственникам Юниаструма принадлежало 40% "Восточного": в частности, Аветисян через "Финвижн Холдингс" владел 32,02%, Шерзод Юсупов - 4,8%.

В Baring поддерживали решение совета директоров "Восточного" разместить допэмиссию акций по цене 1 копейка за бумагу для восстановления финансовой устойчивости банка. Против допэмиссии выступала "Финвижн", сделка размыла бы ее долю в банке. "Финвижн", в свою очередь, настаивала на исполнении колл-опциона и передаче ей 9,99% акций банка.

Шерзод Юсупов пожаловался на представителей Baring Vostok в ФСБ. Следственный комитет 13 февраля возбудил по жалобе дело, а через несколько дней по этому делу были задержаны и арестованы основатель инвестфонда, гражданин США Майкл Калви, партнер фонда, гражданин Франции Филипп Дельпаль, еще два представителя Baring Vostok, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший предправления "Восточного" Алексей Кордичев. 11 апреля Калви и Кордичева перевели под домашний арест. В Baring Vostok считают, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом. Юсупов и Аветисян это отрицают.

1 июля комитет арбитров Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пришел к выводу о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела Калви и внес его в список неблагонадежных корпоративных партнеров.