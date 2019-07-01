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Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.

"Изобильненский районный суд Ставропольского края оштрафовал его на 30 тысяч рублей", - сказал Савин.

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По словам адвоката, суд посчитал, что "неуважение к власти выразилось путем оскорбления Путина" в посте на личной странице Пахно в соцсети. Защитник добавил, что решение суда будет обжаловано.

Савин уточнил, что административный протокол за распространение в интернете информации, выражающей явное неуважение к государству или органам госвласти (ч.3 ст.20.1 КоАП) был составлен на Пахно в начале июня.

В понедельник руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков на своей станице в Telegram сообщил, что штраф ставропольцу - это "девятый штраф по закону Клишаса". В восьми из девяти дел сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, в одном - 15 тысяч.

Ставропольский край

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