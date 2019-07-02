Путин распорядился проанализировать практику возбуждения дел об оскорблениях в интернете

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об оскорблениях в интернете.

"Совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151-1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в перечне поручений президента по итогам "прямой линии", опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности или ограничения доступа к информационному ресурсу.

Закон об ответственности за неуважительные отзывы в неприличной форме об обществе, государстве, государственным символам и органам власти вступил в силу в марте 2019 года. Он предусматривает удаление таких высказываний из интернета под угрозой блокировки.