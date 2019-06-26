Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

Жительница Брянска получила его за танец у памятника Курган Бессмертия

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия. Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России приняли впервые.

Суд вынес это решение 29 мая, однако на него обратили внимание только сейчас с подачи главы Международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Девушка выложила видеозапись танца 29 апреля в инстаграме. Видео записала днем ранее ее подруга.

Подозреваемая вину полностью признала. Она объяснила, что танцы - ее хобби. Утром 28 апреля она захотела снять красивое видео с танцем и выбрала для этого площадку у памятника в ЦПКиО имени тысячелетия Брянска. Имя подруги она не назвала.

Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Он напомнил, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия регионального значения.

Первым человеком, которого в России оштрафовали за неуважение к власти, стал Юрий Картыжев из Малой Вишеры. Поводом стал пост во "ВКонтакте" со словом "сказочный" о человеке с фамилией президента России. 23 апреля Чудовской районный суд Новгородской области оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Эти решения он оспорил в российских судах и в ЕСПЧ.

20 июня президент Путин на "прямой линии" высказал мнение о законе о неуважении власти, отвечая на вопрос создателя самого популярного сообщества MDK во "ВКонтакте". Он считает, что люди имеют право критиковать власть, и этот закон не должен быть использован, чтобы их в этом ограничивать. По словам президента, закон был принят для того, чтобы наказывать за оскорбление государственных символов, глумление над флагом или гербом и тому подобные действия.