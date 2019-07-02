Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту кражи у пассажира такси банковской карты, сообщает во вторник пресс-служба МВД России.

По словам мужчины, он заказал такси, чтобы добраться до дома из ресторана на Пятницкой улице. По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины. До дома потерпевший добрался на другом такси.

Наутро мужчина обнаружил пропажу банковской карты, с списали 16 тысяч рублей. Из-за плохого самочувствия он вызвал скорую помощь. После осмотра врач принял решение о госпитализации.

По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой" (ст. 162 УК РФ).

В конце июня интернет-издание The Village сообщило о 24 случаях отравления и ограбления людей в районе Хохловской площади. Пострадавшие рассказывали, что неизвестный предлагал им напиток из своей бутылки, после чего им становилось плохо и они теряли сознание. Сотрудница The Village из-за тяжелого отравления впала в кому.

В нападениях подозревают 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. При обыске дома у него были изъяты феназепам, клозапин и трамадол. На него завели семь уголовных дел, в том числе о краже, грабеже и разбое. Установлены 11 потерпевших. Суд арестовал Сабанова на два месяца.

В суде Сабанов частично признал вину.