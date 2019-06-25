Полиция определила вещества, найденные у "отравителя с Хохловской площади"

Архивная фотография Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вещества, обнаруженные у молодого человека который подозревается в серии краж и с отравлениями на Хохловской площади в Москве, оказались феназепамом и другими сильными лекарствами, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ, по обстоятельствам краж имущества на Хохловской площади, проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства - феназепам и клозапин, а также трамадол", - сказала Волк.

Кроме того, сотрудники полиции установили еще троих потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в полицию.

"Общий ущерб на данный момент превысил 140 тысяч рублей. Следствие полагает, что от противоправных действий подозреваемого могли пострадать более 10 человек",- подчеркнула Волк.

Представитель полиции добавила, что следователем, ведущим предварительное расследование этих уголовных дел, принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 УК РФ на статью 162 УК РФ (разбой).

Кроме того, по результатам проверки по одному из трёх новых заявлений также возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Проводится работа по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников, заявила Волк.

Ранее СМИ сообщали о более 20 случаев отравления на Хохловской площади в Москве с целью грабежа. Предполагаемый "отравитель" задержан. Им оказался 26-летний уроженец КБР. Полиции на данный момент известно о шести пострадавших от его действий.

"Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений", - сказала "Интерфаксу" Ирина Волк.