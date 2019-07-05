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Очередного подозреваемого в грабеже с отравлением задержали в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Москве задержала водителя такси, подозреваемого в краже у пассажира после его отравления, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого доставят в ОМВД России по району Хамовники Центрального округа Москвы. Сейчас следствие устанавливает дополнительные эпизоды его преступлений.

По информации Волк, подозреваемый – 58-летний уроженец Армении, проживающий в Московской области и работающий водителем такси. На подозреваемого вышли, когда в одну из больниц попал мужчина с признаками отравления неизвестным веществом. Он почувствовал себя плохо после того, как выпил поды, предложенной водителем такси. Позднее потерпевший обнаружил, что у него похищена банковская карта, с которой списали 16 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "разбой".

В конце июня был задержан некто Марат Сабанов, подозреваемый в грабеже и отравлении граждан в районе Хохловской площади в Москве. Через пару дней в столице задержали ранее судимого жителя Твери, который грабил граждан, отравляя их психотропными препаратами.

Москва разбой

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