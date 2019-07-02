"Дело Голунова" превратилось в расследование против неустановленных лиц

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, продолжается, теперь оно расследуется в отношении неустановленных лиц, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а второе - в отношении Голунова и неустановленных лиц. Потом эти дела были объединены в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено.

"Но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал", - подчеркнул Куренной.

Он подтвердил информацию о передаче из МВД в Следственный комитет уголовного дела, в котором фигурировал Голунов. Куренной уточнил, что дело передано из центрального аппарата Генпрокуратуры в центральный аппарат СК.

Накануне о передаче дела в СК сообщал адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. 8 июня Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Однако уже 11 июня журналиста освободили и сняли с него обвинения за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.