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Дело о наркотиках, по которому обвинялся Голунов, передано в СКР

Дело о наркотиках, по которому обвинялся Голунов, передано в СКР
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело, по которому обвиняемым в покушении на сбыт наркотиков проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.

"21 июня дело Голунова было передано в прокуратуру Москвы для определения подследственности. Прокуратура Москвы дело передала в Генеральную прокуратуру. Сегодня постановление о передаче дела по подследственности в СКР подписано", - сообщил Бадамшин в своем Telegram-канале в понедельник. В какое подразделение ведомства переданы материалы, адвокат не уточнил.

Ранее расследованием "дела Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, который прекратил преследование журналиста.

После освобождения Голунова, как рассказывал Бадамшин "Интерфаксу", дело осталось в МВД "с соответствующим оперативным сопровождением". В его рамках, пояснял адвокат, фактически проводилась проверка действий полиции, задерживавших журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК.

Бадамшин отмечал, что, по его информации, "сотрудники МВД различных структур принимают активные меры к установлению истины по делу".

Задержание Голунова

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали сотрудники УВД ЗАО Москвы и обвинили в хранении наркотиков с целью сбыта. Они заявили, что у него при себе были наркотики, а дома - наркотики и весы. Ему предъявили обвинения в покушении на сбыт, Никулинский суд 8 июня его поместил под домашний арест. С МВД Тогда сообщали, что его проверят на предмет возможных связей с группой лиц, которые занимаются сбытом наркотиков в Московском регионе.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, а после задержания его били и ему не давали спать. В Москве и затем по всей России началась широкая кампания в поддержку Голунова.

11 июня Колокольцев заявил, что с журналиста сняли все обвинения, а задержавшие его полицейские отстранены от работы. Президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

СКР Иван Голунов

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