Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

По его словам, Щиров отстранен на время проверки.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что служба собственной безопасности МВД проверяет правомерность действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Задержание и освобождение Голунова

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова 6 июня задержали сотрудники УВД ЗАО Москвы, обвини в хранении наркотиков с целью сбыта. Они заявили, что у него при себе были наркотики, а дома - наркотики и весы. Журналиста поместили под домашний арест

Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. Также сотрудник "Медузы" заявил, что после задержания его били и ему не давали спать. В Москве и затем по всей России началась широкая кампания в поддержку задержанного журналиста.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с Голунова сняли все обвинения, а задержавшие его полицейские отстранены от работы.

Президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, позже рапорт об отставке подал замначальника УВД ЗАО Москвы.