Петербургская оппозиция пожалуется в СКР на нарушения на муниципальных выборах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Оппозиция Санкт-Петербурга требует от СКР возбудить уголовные дела в отношении глав муниципальных избиркомов, где были зафиксированы грубые нарушения избирательных прав, сообщила координатор регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина.

"Партия направила более 100 жалоб. Мы завалили жалобами Горизбирком, причем вне зависимости от партийной принадлежности кандидатов, чьи права были нарушены. Мне кажется, что мы должны уже не просто жаловаться, а требовать возбуждения уголовных дел. Это серьезная ситуация, это уже не смешно", - сказала Шишкина на пресс-конференции во вторник.

Она перечислила ряд технологий, которые применяются для недопуска независимых кандидатов на муниципальные выборы. Это тайное объявление выборов, нарушение сроков сдачи экземпляров муниципальных газет в библиотеки, создание искусственных очередей и закрытие избиркомов. Также, по словам Шишкиной, некоторые главы комиссий вводят кандидатов в заблуждение относительно требуемых документов.

Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров подчеркнул, что нарушения избирательных прав продолжаются, несмотря на заявления ЦИК и Горизбиркома о стабилизации ситуации.

"Прямо сейчас продолжается беспредел в Черной Речке. Очереди, людей не пускают даже сейчас. В отличие от 2014 года кампания стала намного грязнее: это не отдельные вспышки на карте, а массово проходит по районам. И можно говорить, что это не просто организовано на уровне районов, но и как минимум санкционировано на городском уровне", - сказал он.

По словам Пивоварова, заявления в Следственный комитет будут подаваться в отношении председателей ИКМО, где были зафиксированы самые серьезные нарушения. Среди них - избиркомы муниципалитетов Екатерингофский, Ржевка, Черная Речка, Сампсониевское, Гагаринское, Звёздное, Сергиевское и Сосновское. Всего в списке проблемных ИКМО более 20 комиссий.

"Это будет консолидированная жалоба от кандидатов в муниципалы. Думаю, что мы подготовим и направим ее в течение недели", - уточнил Пивоваров журналистам.

Во время пресс-конференции депутат Законодательного собрания Борис Вишневский сообщил в фейсбуке, что возле ИКМО Черная Речка был избит кандидат "Яблока" Александр Шаталин.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что десятая часть муниципальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге (то есть около 10) работает с грубыми нарушениями из-за административного давления. При этом в ЦИК пока не видят оснований для отмены муниципальных выборов в округах с нарушениями.