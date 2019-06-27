Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила возможности отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

"Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить", - сказала Памфилова в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

Ранее штаб оппозиционера Алексея Навального сообщил, что кандидаты не могут подать документы в избирательную комиссию муниципального образования Звездное из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. В наличии очередей убедилось петербургское издание "Фонтанка".

Зампред ЦИК России Николай Булаев выразил мнение, что видео, на которых сняты очереди в санкт-петербургские избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО), могут быть постановочными.

В четверг член ЦИК Евгений Шевченко и глава Горизбиркома Виктор Миненко инспектировали избирательные комиссии петербургских муниципальных округов. В ИКМО "Красненькая речка" Шевченко и Миненко обнаружили кандидатов, у которых не принимали документы, у ИКМО "Екатерингофский" образовались очереди. Шевченко заявил, что Горизбирком обратится в прокуратуру по ситуации в этих двух ИКМО. После этого глава комиссии обратился к Памфиловой.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Горизбирком также намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов.

Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. Одним из поводов для обращения стал прецедент в муниципальном образовании Сосновское, где, по данным горзибиркома, решение о назначении выборов было принято 10 июня и тогда же опубликовано в СМИ, но в избирательную комиссию данная информация поступила только 15 июня, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя.