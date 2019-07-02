"Яблоко" пригласило Памфилову лично оценить обстановку перед выборами в Петербурге

Оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты пообещали жаловаться на избиркомы в СКР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя "Яблока" и руководитель избирательного штаба партии Николай Рыбаков пригласил главу Центризбиркома Эллу Памфилову приехать в Санкт-Петербург и лично оценить ситуацию в городе перед муниципальными выборами.

"Это невозможно, чтобы во втором городе страны происходил захват власти. Она должна лично все это увидеть и высказать мнение о происходящем", - заявил он.

Политик отметил, что с людьми, "которые вот так проводят выборы", невозможно говорить о введении электронного голосования.

Петербург осенью проведет губернаторские выборы и муниципальные. Ранее оппозиционные политики жаловались, что некоторые избирательные комиссии скрывали даты, в которые назначили проведение муниципальных выборов, что ограничило возможности вовремя подать документы на выдвижением. Также поступали жалобы на искусственные очереди на подачу документов в избиркомы, которые создавали подставные лица. Кроме того, были жалобы на закрытие избиркомов. Штаб Навального утверждал, что в Выборгском районе бюджетников заставили фальсифицировать подписные листы за выдвижение врио губернатора Александра Беглова на выборы главы региона.

27 июня член ЦИК Евгений Шевченко и глава горизбиркома Виктор Миненко проверили комиссии в муниципальных округах и подтвердили нарушения. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга обязала ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Комиссия попросила прокуратуру и СКР усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Памфилова поручила правовому управлению ЦИК оценить ситуацию в Санкт-Петербурге, не исключив отмену муниципальных выборов в городе. 1 июля в ЦИКе заявили, что оснований для отмены выборов нет, так как проблемы почти повсеместно решены.

2 июля координатор петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина потребовала от СКР возбудить уголовные дела в отношении глав муниципальных избиркомов, где были зафиксированы грубые нарушения избирательных прав. Среди нарушений она назвала тайное объявление выборов, нарушение сроков сдачи экземпляров муниципальных газет в библиотеки, создание искусственных очередей и закрытие избиркомов, а также обман кандидатов в отношении требуемых документов.

Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров заявил на пресс-конференции, что нарушения в городе продолжаются, в частности, в районе Черная Речка. Он также пообещал направить в СКР жалобы на глав избиркомов консолидированные жалобы от пострадавших кандидатов.