"Иркут" купит сорок американских двигателей для МС-21

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") закажет у американской United Technologies 20 комплектов маршевых силовых установок (по два двигателя в каждом) для самолетов МС-21, свидетельствуют материалы закупки.

Как отмечается, заказ "регулируется условиями и положениями" контракта между "Иркутом" и United Technologies, заключенного в 2012 году, "с учетом изменений и дополнений".

В 2009 году подразделение United Technologies - компания Pratt&Whitney была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21, в 2012-м "Иркут" подписал с ней контракт. По условиям договора, PW1400G станет единственной силовой установкой иностранного производства для нового российского самолета.

Согласно материалам закупки, 20 комплектов с двигателями должны быть поставлены в 2020-2023 годах. Они предназначены для самолетов, которые пополнят парк "Аэрофлота" и Red Wings. Максимальная стоимость заказа - $250 млн.

МС-21 планируется оснащать PW1400G, а также российскими ПД-14, разработанными "Объединенной двигателестроительной корпорацией". В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что Pratt&Whitney сохраняет планы поставки двигателей, но если вдруг откажется, самолеты будут оснащаться ПД-14.

В настоящее время МС-21 проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров и дальностью полетов до 6 тыс. км. Твердые контракты на поставку 175 лайнеров подписаны с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервисом" (85 штук, 50 из которых для "Аэрофлота" ), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50, 16 из них для Red Wings), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).