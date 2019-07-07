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Иркутский авиазавод создаст два опытных самолета МС-21

Один из самолетов пройдет испытания с российским двигателем ПД-14

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иркутский авиационный завод создает еще два опытных самолета среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ авиазавода.

"Строятся еще две опытные машины, одна из которых предназначена для летных испытаний с российским двигателем ПД-14. Ведется активная работа по подготовке серийного производства МС-21", - сказал Борисов, уточнив, что начало поставок серийных самолетов МС-21 заказчикам запланировано на 2021 год.

По его словам, уже построены три самолета МС-21 для летных испытаний и один - для статических испытаний в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

"Четвертый самолет для летных испытаний находится на стадии окончательной сборки", - сообщил вице-премьер.

Он уточнил, что портфель твердых заказов, сформированный корпорацией "Иркут", составляет 175 машин.

Борисов также отметил, что программа МС-21 гораздо шире и сложнее, чем разработка и постройка самолетов прежнего поколения. "В ходе ее реализации российские предприятия вышли на новый технологический уровень, выросло поколение специалистов, способных работать в современной цифровой среде, получила развитие научно-производственная база", - сказал вице-премьер.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.

Юрий Борисов МС-21

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