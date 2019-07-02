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Выплаты на детей от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка начнутся с 2020 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно оформить выплаты малоимущим семьям на детей от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка по региону с 1 января 2020 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии".

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сказал, что повышение пособия по уходу за детьми в малообеспеченных семьях обойдется бюджету в 70–80 млрд рублей ежегодно.

В настоящее время государство направляет на выплаты по пособиям ежегодно 1,5 млрд рублей.

Сейчас пособие для семей с детьми в возрасте 1,5–3 лет составляет 50 рублей в месяц. Эта мера была введена еще в 1994 году, с тех пор сумма пособия ни разу не индексировалась.

Средний прожиточный минимум по РФ в 2018–2020 гг. превышает 10 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее бедными в России являются семьи с детьми, многодетные семьи. "Необходимо отметить, что самая нуждающаяся в этом смысле категория граждан в нашей стране - это семьи, имеющие детей, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности", - сказала Голикова 13 июня на "круглом столе" о дополнительных мерах по повышению доходов московских семей.

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