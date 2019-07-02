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Путин поручил МВД и ФСБ проанализировать практику по делам о наркотиках

Путин поручил МВД и ФСБ проанализировать практику по делам о наркотиках
Президент России Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по итогам "прямой линии" поручил Генпрокуратуре, СКР, МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о наркотиках и принять меры по повышению эффективности контроля за законностью решений в этой области.

Этим ведомствам поручено в соответствии со своей компетенцией принять меры по совершенствованию эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия по этой категории дел.

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Согласно перечню поручений главы государства, доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 октября 2019 и далее - один раз в полгода.

Во время "прямой линии" 20 июня президенту задали вопрос в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков и отпущенного через пять дней за недоказанностью обвинений. Путин согласился, что это "ненормальная ситуация".

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули", - ответил Путин.

"Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - заявил президент, отметив, что двух генералов, связанных с "делом Голунова", уже уволили.

Президент обещал обсудить эту проблему с Генпрокуратурой, ФСБ и МВД, отметив, что можно было бы в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу.

Владимир Путин

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