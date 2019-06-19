"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" приступило к выпуску Lada Xray Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании.

"Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Аналогичные коробки передач компании Jatco доказали свою надежность и уже несколько лет применяются на ряде моделей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая трансмиссия на Lada Xray Cross устанавливается в паре с двигателем HR-16 объемом 1,6 литра, который производится в Тольятти.

"Снаряженная масса автомобиля и рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились. Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматический трансмиссией прошла полный цикл тестов", - говорится в сообщении.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобиля Lada Xray сократились с 2,991 тыс. штук в мае 2018 года до 2,427 тыс. в мае 2019 года, т.е. на 18,9%. В 2018 году в целом было продано 34,807 тыс. Lada Xray (+4% относительно 2017 года).

Автомобили Lada Xray производятся на платформе В0 альянса Renault-Nissan в Тольятти. Оснащаются механической или роботизированной коробкой передач.