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"АвтоВАЗ" отзовет в РФ почти 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами

"АвтоВАЗ" отзовет в РФ почти 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами
Серийное производство автомобиля Lada Largus
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 32,892 тысяч автомобилей Lada Largus, говорится в сообщении Росстандарта.

Как указывают в ведомстве, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день, "причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза".

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АвтоВАЗ Росстандарт

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