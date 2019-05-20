"АвтоВАЗ" отзовет в РФ почти 33 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами

Серийное производство автомобиля Lada Largus Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 32,892 тысяч автомобилей Lada Largus, говорится в сообщении Росстандарта.

Как указывают в ведомстве, отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день, "причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза".

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