Путин отправил Шойгу в Североморск в связи с гибелью подводников

Сергей Шойгу Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин во вторник поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск в связи с гибелью 14 моряков-подводников ВМФ.

"Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии", - сказал он, подчеркнув, что по возвращении Шойгу ждет от него доклада.

"Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии", - сказал Путин.

Он принес соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им поддержку.

Ранее во вторник стало известно о том, что 14 подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морской базе в Североморске. Моряки отравились продуктами горения.

После этого стало известно, что Путин отменил свое выступление на форуме "Реки России" из-за экстренной встречи с Шойгу.