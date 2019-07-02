Брат арестованного в РФ Уилана попросил пригласить к нему англоговорящего врача

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арестованному в России по обвинению в шпионаже американцу Полу Уилану требуется англоговорящий врач, состояние американца остается без изменений, заявил в интервью телеканалу CNN брат заключенного Дэвид Уилан.

Посольство США попросило о стороннем англоговорящем враче, который мог бы осмотреть Уилана и оценить его состояние. Сейчас он получает только первую медицинскую помощь в пределах тюрьмы. Ситуация с Полом Уиланом не изменилась с тех пор, как посольство подняло вопрос о состоянии его здоровья.

В понедельник в американской дипмиссии сообщили, что ходатайство посольства США в Москве о доступе приглашенного врача для Пола Уилана отклонено, его состояние ухудшилось, ему оказывается только базовая помощь.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения. По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флешке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но не успел ознакомиться с ее содержимым.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства: Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.