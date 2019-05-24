Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения

Подсудимый также заявил об угрозе своей жизни, но адвокат назвал это высказывание образным

Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании Пол Уилан назвал свое дело о шпионаже местью за санкции.

"Я хочу сказать миру, что я стал жертвой политического похищения, очевидно, что этой ситуации нет оправдания, это месть за санкции, в деле нет абсолютно никакой достоверности", - сказал Уилан в Лефортовском суде Москвы.

"Мне угрожали, моя личная безопасность под угрозой, я постоянно подвергаюсь плохому обращению", - добавил он.

Уилан также призвал мировую общественность вмешаться в дело. "Я прошу мировую прессу поехать в Лондон, Вашингтон, Дублин, обратиться к главам государств с просьбой лично вмешаться", - сказал он в суде.

Подсудимый отметил, что уже две недели не принимал душ, у него нет доступа к врачебной помощи, в том числе услугам дантиста. "Я не получил книги, которые мне прислали два месяца назад, я не получаю письма, ничего не доставляется, все удерживается, это типичная техника изоляции узников войны", - сказал обвиняемый в суде.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков, в свою очередь, заявил об отсутствии реальных угроз жизни и безопасности его подзащитного. Он подчеркнул, что ранее не слышал жалоб от Уилана, и пояснил, что заявление об угрозах со стороны следователя было образным.

"Он имел в виду, что ему говорили, что его осудят, и он считает это угрозой. А под нарушением прав он понимает, что ему не оказывают надлежащей медпомощи (отсутствие стоматолога в СИЗО), не выдают книг, даже на русском, есть проблемы с перепиской, а также что у него две недели не было банного дня", - пояснил адвокат.

Лефортовский суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении Уилану ареста до 29 августа.

После заседания адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что обжалует сегодняшнее продление.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, а на следующий день арестован. Иностранцу предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ему грозит от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.