ФСИН опровергла существенное ухудшение здоровья Уилана

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ФСИН в четверг опровергла заявления американского посольства о том, что состояние здоровья обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана ухудшилось в СИЗО.

По словам представителя службы, американец не просил администрацию изолятора пригласить ему гражданского врача; во ФСИН также не получали никаких запросов по этому поводу из посольства США.

Представитель ФСИН также сообщил, что показаний для обследования Уилана в сторонних медицинских организациях не имеется.

1 июля посольство США в Москве сообщило, что Уилану отказались пригласить в СИЗО приглашенного врача, а его состояние ухудшилось. Дипмиссия также не получила ответ на официальные запросы о здоровье американского гражданина.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его обвинили в шпионаже. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.