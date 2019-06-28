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Замдиректора ФСИН заявил о полной безопасности арестованного Пола Уилана

По словам Валерия Максименко, арестованному ничто не угрожает

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану в СИЗО "Лефортово" ничто не угрожает, его безопасность обеспечена в полном объеме, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. Его спросили, что он знает об угрозах Уилану.

26 июня американское посольство направило в российский МИД ноту протеста, указав на ненадлежащее обращение с Полом Уиланом в СИЗО "Лефортово". Дипломаты попросили проверить его жалобы и обеспечить Уилану безопасность и защиту.

Информированный источник "Интерфакса" на это сообщил, что "никаких угроз противоправных действий против него либо его здоровью нет".

24 мая Уилан заявил в суде, что его преследуют по политическим мотивам. Также он утверждал, что в СИЗО ему угрожали, его личная безопасность под угрозой и он постоянно подвергается плохому обращению.

Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года и с тех пор он находится под стражей по обвинению в шпионаже. Оказалось, что у него есть гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании. Его адвокат Владимир Жеребенков рассказывал, что его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб и у него изъяли флэшку со сведениями, составляющими гостайну. Уилан полагал, что на флэшке личная информация о его предыдущих поездках в Россию, ознакомиться с ее содержанием он не успел, отмечал защитник.

ФСИН Пол Уилан США Лефортово Валерий Максименко

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