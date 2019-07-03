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Митинг против полигона в Шиесе пройдет в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Согласованная московскими властями акция против строительства полигона в Шиесе (Архангельская область) пройдет в среду в российской столице.

Мероприятие будет проходить на Суворовской площади (станция метро "Достоевская"), с 18:30 до 20:30. Митинг организует Объединенный оргкомитет оппозиции, куда входят "Другая Россия", движение "Новороссия", Левый фронт, Партия дела и другие организации.

В митинге под лозунгом "Очистим Россию от мусора!" примут участие Эдуард Лимонов, полковник Владимир Квачков, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), протоиерей Всеволод Чаплин и другие.

С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми проводят митинги протеста против строительства полигона "Шиес".

15 мая 2019 года было объявлено, что 15 июня строительство полигона будет приостановлено. В московском правительстве сообщили, что после заморозки строительства будут проведены инженерные, геологические и экологические исследования на участке, подготовлены меры по охране окружающей среды.

Было обещано, что к работе над проектом привлекут лучших российских и международных специалистов, также пройдут общественные обсуждения проекта, и проект экотехнопарка "Шиес" будет реализован только после получения необходимых согласований и положительных заключений экспертизы.

Москва Шиес

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