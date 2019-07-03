Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек

Дом в подтопленном районе Тулуна Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число жертв наводнении в Иркутской области выросло до 20 человек, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Обнаружены тела 20 человек, включая ребенка. Еще восьмерых, включая ребенка ищут", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 18 погибших и еще восьми пропавших без вести.

Число пострадавших в результате паводка приблизилось к 2 тысячам человек. В областной центр медицины катастроф обратились 1962 человека, включая 179 детей. Госпитализированы 305 человек, в том числе 52 ребенка.

В Иркутской области с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов со 10 097 жилыми домами, в которых живут 32,7 тыс. человек, в том числе почти 8 тыс. детей.

Этот летний паводок оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области, то есть более чем за 100 лет. Его причиной стали продолжительные ливни, прошедшие 24-27 июня в западных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в области 27 июня и действует до сих пор.