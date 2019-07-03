Еще пять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Продолжаются поиски восьми человек, пропавших без вести во время наводнения в Иркутской области, сообщили "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в среду.

"Вечером во вторник пропавшими без вести значились 13 человек, в настоящее время их число снизилось до восьми. Пять человек найдены живыми", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, число погибших в наводнении с вечера вторника не изменилось - 18 человек.

"Один человек погиб в Тайшетском районе, четверо - в Нижнецудинском районе, 13 - в Тулунском районе", - уточнил собеседник.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, один - погиб от переохлаждения. Все погибшие опознаны.

Представитель МЧС уточнил, что числятся без вести пропавшими семь жителей Тулунского района и один - в Нижнеудинском районе.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 17 пропавших без вести во время наводнения, а также об обнаружении живыми четверых пропавших.

Как сообщалось, всего в регионе с 25 июня произошло подтопление 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 тыс. 798 человек, в том числе 7 тыс. 938 детей, и 6 тыс. 847 приусадебных участков.

Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

В Иркутской области с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации.