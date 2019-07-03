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В Иркутской области осталось найти 15 пропавших без вести

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В результате наводнения в Иркутской области, по последним данным, остается неизвестной судьба 15 человек, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в среду на совещании президента с правительством.

Ранее в среду оперативный штаб на месте ЧС сообщил об обнаружении тел 20 погибших в зоне наводнения.

По его словам, в трех районах Иркутской области остается подтопленным 31 населенный пункт и около 1,4 тыс. жилых домов, в которых живут свыше 8 тыс. человек. Министр сообщил, что в результате паводка пострадали около 1,4 тыс. человек.

Во вторник вечером пропавшими без вести значились 13 человек, однако позже пятерых из них удалось найти живыми.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС. С 25 июля в шести районах региона было подтоплено 98 населенных пунктов, затопило более 10 тыс. домов, в которых проживают 32,9 тыс. человек, в том числе 7,8 тыс. детей.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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