Власти Иркутской области заявили о 18 погибших из-за паводка

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Тела 18 погибших обнаружены в зоне наводнения Иркутской области, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в пресс-службе регионального правительства.

По словам сотрудника пресс-службы, первоначально пропавшими считались 17 человек, четверо из них были обнаружены живыми. Он отметил, что количество погибших может еще увеличится, так как сейчас идет разбор разрушенных домов.

Ранее сообщалось о 14 погибших от наводнения.

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