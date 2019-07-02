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Власти Иркутской области заявили о 18 погибших из-за паводка

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Тела 18 погибших обнаружены в зоне наводнения Иркутской области, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в пресс-службе регионального правительства.

По словам сотрудника пресс-службы, первоначально пропавшими считались 17 человек, четверо из них были обнаружены живыми. Он отметил, что количество погибших может еще увеличится, так как сейчас идет разбор разрушенных домов.

Ранее сообщалось о 14 погибших от наводнения.

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Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркусткая область

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