Российские паспорта получили уже две тысячи жителей ДНР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Больше двух тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики уже получили российские паспорта, заявил в среду представитель МВД ДНР Владимир Краснощека.

Еще 13 тысяч подали документы на получение гражданства РФ.

При этом паспорт гражданина ДНР получили более 300 тысяч человек.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В апреле в России заработали два центра выдачи паспортов РФ для жителей этих территорий - в Новошахтинске и селе Покровском.