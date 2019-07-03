Поиск

Российские паспорта получили уже две тысячи жителей ДНР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Больше двух тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики уже получили российские паспорта, заявил в среду представитель МВД ДНР Владимир Краснощека.

Еще 13 тысяч подали документы на получение гражданства РФ.

При этом паспорт гражданина ДНР получили более 300 тысяч человек.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В апреле в России заработали два центра выдачи паспортов РФ для жителей этих территорий - в Новошахтинске и селе Покровском.

ДНР Украина

Новости по теме

Новости

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

В Иркутской области осталось найти 15 пропавших без вести

В Удмуртии расследуют массовую гибель пчел

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

"Северсталь" выкупит у "Силовых машин" долю в СП с германской Linde

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 20 человек

Минздрав объяснил рост пораженности ВИЧ снижением смертности

Минздрав объяснил рост пораженности ВИЧ снижением смертности

Синод РПЦ впервые в истории соберется на Валааме

Деревянная церковь сгорела в монастыре в Курганской области

Систему "Платон" предложили ввести на загруженных грузовиками региональных дорогах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');