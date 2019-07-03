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Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Члены семьи Люльковичей, прибывшие из зоны боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году, получили российское гражданство, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в отделе полиции №3 "Центральный" УМВД России по городу Набережные Челны Республики Татарстан прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации Екатерине, Ричарду и Джимми Люльковичам, прибывшим в нашу страну в 2014 году из района боевых действий на юго-востоке Украины", - сказала Волк.

Она напомнила, что 20 июня в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" глава семьи обратился к президенту с просьбой об оказании содействия в получении российского гражданства.

Волк отметила, что в кратчайшие сроки семья была включена в государственную программу по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, оформлены необходимые документы.

"Это позволило троим детям Владимира Люльковича в упрощенном порядке приобрести российское гражданство. Принимаются меры по закреплению правового статуса в отношении остальных членов его семьи", - сказала представитель МВД.

МВД

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