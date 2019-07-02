Поиск

Президент РФ поручил продумать преференции для украинцев при приеме в гражданство

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил МВД проработать возможные дополнительные преференции для граждан Украины при приеме в российское гражданство.

Поручение содержится в перечне, подготовленном по итогам "Прямой линии" и опубликованном на сайте Кремля во вторник.

20 июня во время "Прямой линии" к Путину обратилась семья из Донбасса с девятью детьми. В 2014 году они переехали в Набережные Челны, но из-за юридических тонкостей смогли получить только статус беженцев. Аналогична оказалась и судьба родственников семьи по мужу старшей дочери, которым даже довелось побывать в центре временного содержания.

Президент РФ тогда пообещал решить проблемы семьи и доработать законодательство.

Новость дополняется

Украина ДНР ЛНР Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Военные следователи начали проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

ЦАГИ перешел из собственности "Роскосмоса" к Минпромторгу

ЦАГИ перешел из собственности "Роскосмоса" к Минпромторгу

"Аэрофлот" в среду выполнит все запланированные рейсы в Чехию

Путин поручил МВД и ФСБ проанализировать практику по делам о наркотиках

Путин поручил МВД и ФСБ проанализировать практику по делам о наркотиках

14 российских подводников погибли на глубоководном аппарате из-за пожара

"Иркут" купит сорок американских двигателей для МС-21

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 53 человек

Резкие слова губернатора в беседе с жителями затопленного Канска объяснили эмоциями

Резкие слова губернатора в беседе с жителями затопленного Канска объяснили эмоциями

Власти Иркутской области заявили о 18 погибших из-за паводка

В аппарате Борисова опровергли сообщения о проблемах с производством "Авангарда"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');