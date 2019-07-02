Президент РФ поручил продумать преференции для украинцев при приеме в гражданство

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил МВД проработать возможные дополнительные преференции для граждан Украины при приеме в российское гражданство.

Поручение содержится в перечне, подготовленном по итогам "Прямой линии" и опубликованном на сайте Кремля во вторник.

20 июня во время "Прямой линии" к Путину обратилась семья из Донбасса с девятью детьми. В 2014 году они переехали в Набережные Челны, но из-за юридических тонкостей смогли получить только статус беженцев. Аналогична оказалась и судьба родственников семьи по мужу старшей дочери, которым даже довелось побывать в центре временного содержания.

Президент РФ тогда пообещал решить проблемы семьи и доработать законодательство.

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