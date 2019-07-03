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Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба
Подтопленный район Тулуна
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера, говорится в указе президента, опубликованном в среду на сайте Кремля.

На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекут Вооруженные Силы РФ и другие войска и воинские формирования.

Паводок пришел в Иркусткую область в начале прошлой недели и оказался самым мощным летним наводнением за всю историю метеонаблюдений. Из-за продолжительных ливней повысился уровень воды в левых притоках Ангары. Крупные реки - Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока - вышли из берегов, затопив около сотни населенных пунктов.

Вода полностью затопила некоторые населенные пункты, в частности, город Тулун, сняла с места и унесла десятки домов.

По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Владимир Путин Иркусткая область

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