Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Подтопленный район Тулуна Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера, говорится в указе президента, опубликованном в среду на сайте Кремля.

На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекут Вооруженные Силы РФ и другие войска и воинские формирования.

Паводок пришел в Иркусткую область в начале прошлой недели и оказался самым мощным летним наводнением за всю историю метеонаблюдений. Из-за продолжительных ливней повысился уровень воды в левых притоках Ангары. Крупные реки - Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока - вышли из берегов, затопив около сотни населенных пунктов.

Вода полностью затопила некоторые населенные пункты, в частности, город Тулун, сняла с места и унесла десятки домов.

По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.