Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка в 29 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Из 9 135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3 489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в остальных домах ремонт возможен. Такие данные глава региона передал президенту РФ Владимиру Путину и членам правительственной комиссии во главе с зампредом правительства Виталием Мутко.

Осмотрены 807 квартир в многоэтажных домах, власти принимают заявления для включения в списки пострадавших граждан.

План аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС утвержден. На местах работают оценочные комиссии профильных министерств, подведомственных учреждений и служб.

К ликвидации последствий ЧС привлечены около трех тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства, шесть воздушных судов. К работам будут дополнительно подключены специалисты Сибирского спасательного центра, Сибирского регионального и Байкальского поисково-спасательных отрядов, военные ЦВО.

По данным правительства Иркутской области, восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Водоснабжение на территории города Тулун планируется восстановить 4 июля после разрешения Роспотребнадзора. Очищено 2 279 подворий, семь улиц и мост.