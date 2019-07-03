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Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка в 29 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Из 9 135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3 489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в остальных домах ремонт возможен. Такие данные глава региона передал президенту РФ Владимиру Путину и членам правительственной комиссии во главе с зампредом правительства Виталием Мутко.

Осмотрены 807 квартир в многоэтажных домах, власти принимают заявления для включения в списки пострадавших граждан.

План аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС утвержден. На местах работают оценочные комиссии профильных министерств, подведомственных учреждений и служб.

К ликвидации последствий ЧС привлечены около трех тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства, шесть воздушных судов. К работам будут дополнительно подключены специалисты Сибирского спасательного центра, Сибирского регионального и Байкальского поисково-спасательных отрядов, военные ЦВО.

По данным правительства Иркутской области, восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Водоснабжение на территории города Тулун планируется восстановить 4 июля после разрешения Роспотребнадзора. Очищено 2 279 подворий, семь улиц и мост.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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