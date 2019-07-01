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Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой "Сибирь" в Тулуне

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Как видно на снимках, на возвышающийся над водой участок трассы давит скопление снесенных наводнением построек.

В воскресенье в Тулун прибыли саперы, которые должны ликвидировать затор. Правительство Иркутской области обещает восстановить движение по трассе в течение двух дней, 1-2 июля.

По последним данным, уровень воды в Ие сейчас составляет 10,3 метра при критической отметке 7 метров; за сутки он опустился на 2 метра. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял почти 14 метров.

28 июня в Тулуне прорвало дамбу. Река затопила почти 900 домов, в которых живет 1,8 тысяч человек, а также шесть км трассы "Сибирь".

Паводок в Иркутской области

С 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

К утру понедельника подтоплено 83 населенных пункта и почти семь тысяч домов.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Тулун Иркутская область

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