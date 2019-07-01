Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой "Сибирь" в Тулуне
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Вот так выглядит участок федеральной трассы М-53 в районе Тулуна после паводка реки Ия...#Иркутскаяобласть #Тулун #паводоктулун pic.twitter.com/LlMIX5Ocro— Верблюд в огне (@verbludvogne) 30 июня 2019 г.
Как видно на снимках, на возвышающийся над водой участок трассы давит скопление снесенных наводнением построек.
В воскресенье в Тулун прибыли саперы, которые должны ликвидировать затор. Правительство Иркутской области обещает восстановить движение по трассе в течение двух дней, 1-2 июля.
По последним данным, уровень воды в Ие сейчас составляет 10,3 метра при критической отметке 7 метров; за сутки он опустился на 2 метра. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял почти 14 метров.
28 июня в Тулуне прорвало дамбу. Река затопила почти 900 домов, в которых живет 1,8 тысяч человек, а также шесть км трассы "Сибирь".
Паводок в Иркутской области
С 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.
К утру понедельника подтоплено 83 населенных пункта и почти семь тысяч домов.