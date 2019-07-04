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Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве

Ведомство заключило контракты на создание специализрованной информационной системы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сотрудников министерства науки и высшего образования РФ заподозрили в мошенничестве, ведомство потратило больше трети миллиарда рублей на несуществующую систему оценки работы ученых, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей. Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила", - говорится в публикации.

Сейчас этой историей занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления по Центральному административному округу столицы. В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело, выяснило издание.

В ГСУ СКР по Москве газете подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но раскрывать его подробности отказались. Известно, что суть мошеннических действий подозреваемых заключается в неисполнении госконтракта на сумму 364,7 млн рублей, пишут "Известия".

Минобрнауки

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