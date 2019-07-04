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Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Первая версия пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, интервью Путина итальянской газете, мошенничество на треть миллиарда в Минобрнауки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Коммерсантъ" рассказал об одной из версий пожара на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море. По словам экспертов, к пожару могло привести короткое замыкание в распределительном щите.

- Владимир Путин накануне визита в Италию дал интервью газете Corriere della Sera. Президент РФ отметил вынужденный характер санкций против экономических связей с Италией, прокомментировал конфликт между Россией и блоком НАТО, назвал главное отличие Российской Федерации от Соединенных Штатов и ответил на вопрос, задумывался ли он о "России без Путина".

- Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации. Он отметил, что "в руках судей Конституционного суда - возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства", и призвал всех неравнодушных прийти 4 июля в 9:30 к стенам КС в Киеве.

- Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве. Ведомство потратило больше трети миллиарда рублей на несуществующую систему оценки работы ученых.

- Один человек погиб, трое пострадали во время праздничного салюта в Минске. Погибшей стала женщина 1955 года рождения. В Минобороны заявили, что "заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее".

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