Чиновников Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил заместителю главы Росрезерва Александру Кирюхину, ряду его подчиненных и гендиректору компании "НафтаПремиум" Александру Безрукову обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в сфере переработки дизельного топлива.

По данным ведомства, в 2014 году между Росрезервом, являющимся госзаказчиком, и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" заключен государственный контракт на сумму более 3,2 млрд рублей на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива после длительного хранения на комбинатах Росрезерва, который предполагал выполнение указанных работ по технологии ООО "НафтаПремиум".

"При этом сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что проведенные работы не позволят улучшить качество топлива. После приемки фиктивных работ Росрезервом произведена оплата подрядной организации в размере 3,2 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере", - сказала Петренко.

Кирюхин и Безруков помещены под домашний арест, бывшего начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадима Гаврилова и директора научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина заключили под стражу. Сегодня Басманным районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя о мере пресечения для бывшего заместителя Гаврилова - Олега Лазарева, сказала представитель СК.

Кирюхин в 1994-1999 годах работал в нефтяной компании "ЮКОС", в Росрезерве занимал различные должности с 2002 года, занимался вопросами топлива и нефтепродуктов. Заместителем руководителя ведомства был назначен в 2009 году. Отмечен различными наградами, в том числе орденом Почета.