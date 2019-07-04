"Ъ" сообщил об одной из версий аварии на глубоководном аппарате

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Одной из возможных причин гибели 14 моряков на глубоководном аппарате могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Как рассказали "Ъ" источники, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов глубоководного аппарата. Из-за высокой силы тока замыкание провоцирует не хлопок со вспышкой, а небольшой взрыв, способный оплавить щиток. Вероятнее всего, замыкание привело к возгоранию оплетки кабеля или трансформаторного масла, а возникший при этом огонь добрался до отсеков по вентиляции.

По словам источника, выжила только одна вахта, поскольку пожар застал большинство моряков отдыхающими в "жилом" отсеке после ужина. Скорее всего, несущие вахту могли опоздать с герметизацией отсека, а остальные не успели включиться в портативные дыхательные аппараты. Источник поясняет, что за 45 лет существования отряда гидронавтов не произошло ни одной серьезной аварии с пожаром.

Все опрошенные "Ъ" эксперты отмечают, что короткое замыкание в распределительном щитке является пока лишь одной из версий развития аварийной ситуации на борту АС-31.

Точные причины аварии можно выяснить после проведения следственных действий на борту, опроса выживших и экспертиз. "Коммерсантъ" отмечает, что из-за сверхсекретности разработки пострадавшего глубоководного аппарата военных следователей управления СКР по Северному флоту не могут допустить к нему. По данным "Ъ", в среду в Североморск прибыли имеющие необходимые допуски представители ФСБ и СКР.

Во вторник Минобороны сообщило о пожаре на глубоководном исследовательском аппарате в Баренцевом море, неподалеку от Североморска. 14 моряков погибли от отравления продуктами горения, еще четырех человек удалось спасти.