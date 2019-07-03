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При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка

При пожаре в глубоководном аппарате выжили четыре моряка
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Четверо членов экипажа глубоководного аппарата Баренцевом море выжили после пожара на борту, сообщил военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"14 человек погибли, четыре выжили. Это известные данные. Остается лишь снимать головной убор перед памятью героев", - сказал Сивков в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Ранее о том, что часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тем не менее, он не сказал, сколько именно человек выжило.

Российские власти 2 июля сообщили, что 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота во время плановых исследований начался пожар. В результате него погибли 14 подводников, семь из них были капитанами первого ранга, трое - капитанами второго ранга, двое являлись Героями России. Членам экипажа в итоге удалось ликвидировать пожар.

Сейчас глубоководный аппарат, который предназначен для изучения дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, находится в Североморске - на главной базе Северного флота России.

В Кремле заявили, что информация о типе глубоководного аппарата раскрыта не будет, так как составляет гостайну.

Баренцево море ВМФ РФ

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