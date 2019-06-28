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Пожар в цеху "ГАЗа" в Нижнем Новгороде потушили

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС РФ.

Собеседник агентства уточнил, что это произошло в 13:46.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ уточняет, что в результате возгорания сгорело помещение конденсаторной и фасад здания на площади 300 кв.м.

Люди, около 300 человек, эвакуировались до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, никто не пострадал.

В тушении огня участвовали 83 спасателей и 25 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба Горьковского автозавода сообщает, что пожар, по предварительным данным, произошел в литейном цехе N8 из-за короткого замыкания. По данным пресс-службы, пожар не отразился на производственном процессе.

Создана специальная техническая комиссия для выяснения точных причин произошедшего.

Информация о пожаре в медно-литейном цехе предприятия поступила в пятницу в 12:23. Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по повышенному рангу. В 12:50 пожар был локализован, в 13:02 - ликвидировано открытое горение.

Нижний Новгород ГАЗ

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