Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил представить погибших в глубоководном аппарате подводников к госнаградам.

Соответствующее поручение российский лидер дал министру обороны РФ Сергею Шойгу на встрече, которую провел перед вылетом в Рим. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

Глава Минобороны также доложил президенту о предварительных результатах расследования пожара - это возгорание в аккумуляторном отсеке.

В самом ведомстве также уточнили, что имена погибших подводников будут увековечены в стенах собора на памятной доске из черного мрамора на стенах Кронштадтского Морского собора.

14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля. Известно об этом стало на следующий день. В Минобороны сообщили, что аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Вся информация о типе аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, раскрыта не будет