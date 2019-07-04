Ядерная установка не пострадала при пожаре в глубоководном аппарате

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину о состоянии ядерной энергетической установки на пострадавшем от пожара глубоководном аппарате - она оказалась полностью работоспособной.

"Владимир Владимирович, ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна", - сказал Шойгу, подчеркнув, что экипаж выполнил все необходимое для ее защиты, так что ядерная установка сейчас полностью в работоспособном состоянии. По словам министра, это позволяет надеяться на достаточно короткие сроки, за которые можно будет восстановить аппарат.

Об этом он сообщил на рабочей встрече с Путиным, которую президент провел перед вылетом в Рим. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Шойгу добавил, что установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, который распространился дальше.

"Работа организована, создан штаб. Штаб работает довольно активно. Привлечены конструктора лодки, (представители) промышленности для того, чтобы оценить объем, сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить", - отметил министр обороны.

Гибель 14 моряков-подводников

2 июля в Минобороны РФ сообщили, что 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря. Благодаря самоотверженным действиям команды пожар был потушен, выжили четыре моряка.

Сейчас аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России. Шойгу поручил в кратчайшие сроки вернуть его в строй.

В Кремле 3 июля сообщили, что информация о типе глубоководного аппарата и задачах, которые он выполнял, останется секретной, так как составляет гостайну.