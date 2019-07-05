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Погибших подводников похоронят в Петербурге рядом с экипажем "Курска"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Подводников ВМФ, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище - рядом с экипажем подводной лодки "Курск"; об этом в пятницу рассказал руководитель петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

"Изначально мы по своей инициативе начали поиск места для захоронения, предложили Минобороны место рядом с мемориалом "Курска" на Серафимовском кладбище. Сейчас решение о захоронении на Серафимовском кладбище принято официально. Клуб участвует в координации работы", - сказал он.

По его словам, автор мемориала "Курск" Геннадий Пейчев сейчас прорабатывает концепцию памятника для захоронения подводников, чтобы они составили единый комплекс.

Дата похорон пока не известна.

При пожаре на глубоководном исследовательском аппарате ВМФ погибли 14 моряков. Большинство из них были жителями Петербурга и Ленинградской области.

Петербург Баренцево море

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