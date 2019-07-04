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Ученые оценили состояние выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Первые выпущенные из так называемой "китовой тюрьмы" косатки находятся в хорошем состоянии, об этом свидетельствуют данные трекеров, установленные на животных.

"Выйдя в открытое море эта пара (косаток - ИФ) легла на курс и пошла на северо-запад, через сутки они были на 105 км от места выпуска, что говорит об их хорошем состоянии", - сообщил заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков во время пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

Первые косатки являются родственниками, "по данным генетического анализа они приходились друг другу братом и сестрой". По данным учёных, во время содержания в "китовой тюрьме" и во время транспортировки они постоянно общались. Сейчас животные находятся примерно в 400 км от места выпуска.

Он также уточнил, что впредь морских млекопитающих будут выпускать в рамках одной видовой группы. Первоочередным будет выпуск косаток.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае. Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

Животные содержались в "китовой тюрьме" после того, как их с многочисленными нарушениями закона выловили для продажи в китайские океанариумы.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
ВНИРО Росрыболовство

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