Ученые оценили состояние выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Первые выпущенные из так называемой "китовой тюрьмы" косатки находятся в хорошем состоянии, об этом свидетельствуют данные трекеров, установленные на животных.

"Выйдя в открытое море эта пара (косаток - ИФ) легла на курс и пошла на северо-запад, через сутки они были на 105 км от места выпуска, что говорит об их хорошем состоянии", - сообщил заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков во время пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.

Первые косатки являются родственниками, "по данным генетического анализа они приходились друг другу братом и сестрой". По данным учёных, во время содержания в "китовой тюрьме" и во время транспортировки они постоянно общались. Сейчас животные находятся примерно в 400 км от места выпуска.

Он также уточнил, что впредь морских млекопитающих будут выпускать в рамках одной видовой группы. Первоочередным будет выпуск косаток.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае. Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

Животные содержались в "китовой тюрьме" после того, как их с многочисленными нарушениями закона выловили для продажи в китайские океанариумы.