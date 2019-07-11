Зоозащитникам не дали проследить за освобождением второй группы косаток из "китовой тюрьмы"

В четверг началась транспортировка трех косаток

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Зоозащитников и активистов-общественников не допустили к участию во втором этапе по транспортировке и выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, заявили в "Гринпис России". 11 июля началась операция по перевозке в Хабаровский край второй группы морских млекопитающих.

Первую группу из двух косаток и шести белух погрузили в контейнеры 20 июня и 27 июня отпустили в естественную среду обитания. Экологи и зоозащитники жаловались, что процедура прошла без общественного контроля и было непонятно, все ли было сделано правильно. "Гринпис России" попросил руководителей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сделать операцию по выпуску морских млекопитающих максимально прозрачной и разрешить представителям "Гринписа" или коалиции "За свободу косаток и белух" за ней следить.

"К сожалению, ни того, ни другого не произошло. Неформально нам после пресс-конференции в Москве сказали, что вопрос этот рассматривается, но в этот раз нас точно не допустят, может в следующий раз. Но пока никакого прогресса в этом вопросе нет", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Гринпис России" Роман Важенков. Переговоры с ВНИРО продолжатся на следующей неделе, добавил он.

О начале транспортировки второй группы животных 11 июля сообщили представители ВНИРО и очевидцы. Во второй партии три косатки. Их перевезут из бухты Средняя Приморского края в район Шантарских островов в Охотском море через Хабаровск и Николаевск-на-Амуре. Животных сопровождают тренеры, ветеринары и ученые.

Группы морских млекопитающих будут вывозить из "китовой тюрьмы" раз в две недели.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы. Их поместили их в вольеры неподалеку от Находки, вольеры впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности отловщиками животных занялись Генпрокуратура и Следственный комитет. Оказалось, что млекопитающих выловили с многочисленными нарушениями. В правительстве решили, что животных реадаптируют к свободной жизни и отпустят.