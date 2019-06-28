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Выпущенные косатки преодолели около 100 км и направляются к месту обитания

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Две косатки из "китовой тюрьмы", выпущенные в океан в Хабаровском крае, движутся вместе по направлению к Шантарским островам, где они были выловлены, сообщили агентству "Интерфакс" в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 км. Косатки движутся в сторону Шантарских островов. Этот именно тот район, где их поймали и где, возможно, находится их семья", - сообщили во ВНИРО.

Собеседник агентства отметил, что животные за время нахождения в центре адаптации не утратили природных навыков. Самец и самка движутся вместе.

Как сообщалось, в четверг ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае.

О начале операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" стало известно 20 июня во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, а в "китовой тюрьме" содержится 11 косаток и 90 белух. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Хабаровский край

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