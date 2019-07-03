Погибших подводников предложили похоронить рядом с экипажем "Курска"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников по просьбе командования ВМФ подбирает место для захоронения погибших членов экипажа глубоководного аппарата. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду председатель организации Игорь Курдин.

"К моему сожалению, клуб имеет большой опыт организации траурных мероприятий и создания мемориалов. К нам обратилось командование ВМФ с просьбой подобрать место возможного захоронения. В последние 25 лет таким морским некрополем в Петербурге является Серафимовское кладбище. Мы поговорили с командованием и с городскими властями и смотрим сейчас место на этом кладбище рядом с мемориалом "Курска", думаю, это достойное место для захоронения", - сказал Курдин.

Он подчеркнул, выбор места захоронения остается прерогативой родственников, но предположил, что они захотят предать погибших земле в Петербурге.

"Это прерогатива родственников: первое слово имеет жена, затем совершеннолетние дети, затем мать и отец. Это чисто семейное дело. Жили они (погибшие - ИФ) все в Петербурге, но не все родились в Петербурге. Возможно, семья примет решение хоронить их на родине. Но думаю, что большинство решит предать их земле на Серафимовском кладбище", - сказал Курдин.

"К нам родственники не обращались, но мы должны быть готовы, если они скажут, что хотят похоронить их вместе, и мы тогда скажем, что есть место. Его достаточно, и оно будет соседствовать с мемориалом "Курск", - добавил он, отметив, что автору мемориала "Курск" предложено подумать над мемориалом погибших в Баренцевом море.

Команда загоревшегося 1 июля научно-исследовательского глубоководного аппарата служила в Петербурге. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ, среди них были два Героя России.

Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной и не будет опубликована, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.