Путин рассказал о любви папы римского к Толстому и Достоевскому

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в библиотеке Апостольского дворца Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск во время беседы с Владимиром Путиным, прошедшей накануне в Ватикане, рассказал, что считает своими любимыми писателями русских классиков - Льва Толстого и Федора Достоевского.

Об этом российский президент рассказал в четверг, отметив, что говорит это с разрешения самого понтифика.

"Вообще он сказал даже больше. "Я, - говорит, - говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", - вспомнил Путин.

По его мнению, "это говорит о наших общих глубоких духовных корнях, и именно поэтому с таким успехом проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере".

Встреча Путина и папы римского накануне продлилась ровно час. Обсуждалась защита христиан на Ближнем востоке и гуманитарное содействие в Сирии.

Это уже третья встреча российского лидера с Франциском.